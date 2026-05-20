Секс-скандал вокруг ректора Бугрова в университете им. Шевченко: в КНУ начали проверку

Экс-ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров / © КНУ імені Тараса Шевченка

В КНУ имени Тараса Шевченко официально стартовала внутренняя проверка из-за громкого секс-скандала с вероятным участием экс-ректора Владимира Бугрова. Специальная комиссия уже провела первое заседание и создала почту для сбора жалоб от студентов и преподавателей.

Об этом сообщили на Facebook-странице заведения высшего образования.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялось первое заседание специальной комиссии, во время которого ее участники очертили основные направления работы и направили соответствующие запросы в структурные подразделения вуза.

Для сбора информации о возможных нарушениях прав студентов, преподавателей и работников в КНУ создали отдельную электронную почту. Присылать обращения можно на адрес iac@knu.ua.

«Комиссия отдельно отмечает, что полное, своевременное и достоверное предоставление информации является необходимым условием объективного выяснения обстоятельств. Непредоставление, сокрытие, изменение, уничтожение или искажение документов, материалов или сведений, которые могут иметь значение для проверки, будут подлежать отдельной оценке в соответствии с законодательством», — говорится в заявлении администрации.

Университет заверил, что заинтересован во всестороннем и беспристрастном установлении всех обстоятельств, защите прав участников образовательного процесса, восстановлении доверия внутри университетского сообщества и надлежащем реагировании в случае подтверждения нарушений.

Секс-скандал с Бугровым и митинг под КНУ — что известно

Напомним, в апреле стенами главного корпуса КНУ им. Тараса Шевченко несколько сотен студентов вышли на митинг против Бугрова с требованиями его отстранения и публичных объяснений. Протесты спровоцировали публикация материалов, где похожий на ректора мужчина заснят в аудитории университета, а также обвинения в интимной переписке со студентками. Студенческий парламент обнаружил в указанном помещении взрослые игрушки с видео, однако ответа от администрации не получил.

Сам Бугров отрицал все обвинения, называя видео анонимным вбросом, найденные вещи — провокацией, а протесты — инспирированной оппонентами информационной атакой для давления перед выборами главы вуза.

29 апреля Бугрова уволили с должности ректора, но не из-за скандала, а в связи с завершением пятилетнего контракта. Однако он подтвердил намерение снова баллотироваться на эту должность на предстоящих выборах.

