Киянин ошукав на 700 тисяч гривень доньку загиблого військового

Киянин ошукав доньку загиблого військового / © Київська обласна прокуратура

20-річний киянин познайомився із донькою загиблого військового та виманив у неї 700 тисяч гривень. Хлопцю повідомили про підозру у шахрайстві.

Про випадок розповіли у Київській міській прокуратурі.

Виманив у доньки загиблого військового 700 тисяч гривень: випадок у Києві

За даними слідства, 20-річний киянин познайомився з донькою загиблого військового в інтернеті за допомогою спеціального бота для знайомств.

Там він почав спілкуватися з дівчиною з Одеси. Через певний час він запропонував дівчині допомогти заробляти на криптовалюті. Для цього підозрюваний взяв у дівчини доступ до банкінгу.

Він запевнив дівчину, що вона дає йому доступ лише до картки, на якій немає грошей. Насправді ж хлопець отримав доступ до усіх її карток. Так він помітив, що на рахунках дівчини є значні суми коштів.

Ці гроші дівчина отримала від держави за загибель свого батька на війні.

«Спочатку новий знайомий щоденно знімав з її картки по 6 тис. гривень на касі супермаркету, а згодом почав витрачати більші суми на купівлю криптовалюти та перераховувати гроші на чужі картки», — повідомляють у прокуратурі.

© Прокуратура Києва

Дівчина відразу помітила, що з її рахунків почали зникати кошти. Вона навіть звернулася до банку. Однак підозрюваний переконав її, що працівникам банку довіряти не варто.

Так, 20-річний киянин зняв з рахунку дівчини 700 тисяч гривень. А потім він закрив її рахунок узагалі. Самого хлопця постраждала дівчина ніколи не бачила, а на фото, які він їй надсилав, була зовсім інша людина. Це з’ясувалося під час слідства.

Раніше підозрюваного притягали до відповідальності за шахрайство — він з телефонів своїх друзів оформлював на них кредити та перераховував собі кредитні гроші.

Дії киянина кваліфікували за ч. 4 ст. 190 КК України. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва «криптобізнесмену» повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави — 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Житомирщині суд оголосив вирок пенсіонерці, яка разом зі спільником організувала схему незаконного отримання підвищеної пенсії. Жінка фіктивно прописалася у знайомого в селі, що розташоване в зоні Чорнобильського радіоактивного забруднення.

Через суд вона зобов’язала Пенсійний фонд виплачувати їй передбачені законом надбавки, хоча насправді продовжувала проживати на Рівненщині.

Завдяки цій схемі з липня 2023-го по грудень 2024 року обвинувачена незаконно отримала 102 816 гривень. Під час судового засідання пенсіонерка повністю визнала провину, щиро розкаялася та повернула державі всі завдані збитки ще до винесення вироку.

Суд визнав жінку винною у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України). Їй призначили покарання у виді 1 року позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнили від його відбування з іспитовим строком на 1 рік.

