Киевлянин обманул на 700 тысяч гривен дочь погибшего военного

Киевлянин обманул дочь погибшего военного

20-летний киевлянин познакомился с дочерью погибшего военного и выманил у нее 700 тысяч гривен. Парню сообщили о подозрении в мошенничестве.

О случившемся рассказали в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, 20-летний киевлянин познакомился с дочерью погибшего военного в интернете с помощью специального бота для знакомств.

Там он начал общаться с девушкой из Одессы. Через некоторое время он предложил девушке помочь зарабатывать на криптовалюте. Для этого подозреваемый взял у девушки доступ к банкингу.

Он заверил девушку, что она дает ему доступ только к карточке, на которой нет денег. На самом же деле парень получил доступ ко всем ее карточкам. Так он заметил, что на счетах девушки лежат значительные суммы средств.

Эти деньги девушка получила от государства за гибель отца на войне.

«Сначала новый знакомый каждый день снимал с ее карты по 6 тысяч гривен на кассе супермаркета, а затем начал тратить большие суммы на покупку криптовалюты и перечислять деньги на чужие карточки», — сообщают в прокуратуре.

© Прокуратура Киева

Девушка сразу заметила, что с ее счетов начали исчезать деньги. Она даже обратилась в банк. Но подозреваемый убедил ее, что работникам банка доверять не стоит.

Так, 20-летний киевлянин снял со счета девушки 700 тысяч гривен. А потом он закрыл ее счет вообще. Самого парня пострадавшая девушка никогда не видела, а на фото, которые он ей отправлял, был совсем другой человек. Это выяснилось в ходе следствия.

Ранее подозреваемый был привлечен к ответственности за мошенничество — он с телефонов своих друзей оформлял на них кредиты и перечислял себе кредитные деньги.

Действия киевлянина квалифицировали по ч. 4 ст. 190 УК Украины. При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева «криптобизнесмену» сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога — 700 тысяч гривен.

Напомним, в Житомирской области суд объявил приговор пенсионерке, которая вместе с сообщником организовала схему незаконного получения повышенной пенсии. Женщина фиктивно прописалась у знакомого в селе, расположенном в зоне Чернобыльского радиоактивного загрязнения.

Через суд она обязала Пенсионный фонд выплачивать ей предусмотренные законом надбавки, хотя на самом деле продолжала проживать в Ровенской области.

Благодаря этой схеме с июля 2023 по декабрь 2024 года обвиняемая незаконно получила 102 816 гривен. Во время судебного заседания пенсионерка полностью признала вину, искренне раскаялась и вернула государству весь нанесенный ущерб еще до вынесения приговора.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Ей назначили наказание в виде 1 года лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины освободили от его отбывания с испытательным сроком на 1 год.

