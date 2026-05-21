- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 434
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и в других областях объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы БпЛА. Вражеские дроны летят на Бровары и столицу.
В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, которые держат курс на столицу и Бровары. Также российские дроны зафиксированы непосредственно над Днепром.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
По данным военных, атака беспилотников развивалась по нескольким направлениям:
В 15:56 первую группу БпЛА зафиксировали курсом на Днепр и Каменское.
В 16.26 Воздушные силы подтвердили, что вражеские беспилотники уже находятся в воздушном пространстве над Днепром.
В 16.27 отдельный беспилотник был обнаружен на Черниговщине в районе города Прилуки.
Движение по направлению к столице
Впоследствии зафиксированный на Черниговщине дрон сменил траекторию и полетел в сторону Киевской области.
В 16:46 военные сообщили о его движении в направлении Броваров. Уже через пять минут, в 16:51, беспилотник держал курс на Большую Дымерку, а в 16:57 Воздушные силы предупредили о непосредственной угрозе для Броваров.
Поэтому в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Жителям настоятельно рекомендуют оставаться в укрытиях до сигнала отбоя.
В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, ранее в Литве объявляли воздушную тревогу и поднимали истребители НАТО из-за угрозы БпЛА вблизи границы с Беларусью.