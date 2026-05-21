В Киеве и в других областях объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, которые держат курс на столицу и Бровары. Также российские дроны зафиксированы непосредственно над Днепром.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По данным военных, атака беспилотников развивалась по нескольким направлениям:

В 15:56 первую группу БпЛА зафиксировали курсом на Днепр и Каменское.

В 16.26 Воздушные силы подтвердили, что вражеские беспилотники уже находятся в воздушном пространстве над Днепром.

В 16.27 отдельный беспилотник был обнаружен на Черниговщине в районе города Прилуки.

Движение по направлению к столице

Впоследствии зафиксированный на Черниговщине дрон сменил траекторию и полетел в сторону Киевской области.

В 16:46 военные сообщили о его движении в направлении Броваров. Уже через пять минут, в 16:51, беспилотник держал курс на Большую Дымерку, а в 16:57 Воздушные силы предупредили о непосредственной угрозе для Броваров.

Поэтому в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Жителям настоятельно рекомендуют оставаться в укрытиях до сигнала отбоя.

В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги по состоянию на 17:00

