Буря свалила деревья, тысячи людей остались без света: непогода наделала беды на Киевщине
В Киевской области из-за ночной непогоды обесточено более 18 тысяч домов.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).
Последствия непогоды в Киевской области — что известно
Сообщается, что причиной массовых отключений стал сильный ветер, повлекший за собой падение деревьев и веток, что привело к обрывам линий электропередач.
По данным ОВА, больше всего разрушений зафиксировано в трех районах области:
Вышгородском,
Бучанском,
Бориспольском.
Аварийные бригады «ДТЭК Киевские региональные электросети» переведены на усиленный режим работы. Специалисты ликвидируют последствия шторма и восстанавливают подачу света в дома жителей.
«Энергетики призывают жителей Киевщины соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам, поврежденным электросопротивлениям и другим энергообъектам», — отметили в ОВА.
Непогода в Киевской области — последние новости
Напомним, на Киев и область 21 мая надвигается ненастье с грозами, градом и шквальным ветром. Из-за угрозы аварий в энергосистеме жителей региона уже предупредили о возможных ограничениях электроснабжения.
Ранее мы писали, что в Киеве 19 мая во время вечернего ненастья зафиксировали мощный удар молнии сразу в нескольких местах.
К слову, 21 мая в Украине ожидается резкое изменение погоды: большинство областей накроет мощный грозовой фронт с локальными ливнями, градом и шквалами 15-22 м/с.