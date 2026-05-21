Буря свалила деревья, тысячи людей остались без света: непогода наделала беды на Киевщине

В Киевской области в результате ночного непогода по состоянию на 08:00 без света остаются более 18 тысяч семей.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Последствия непогоды в Киевской области — что известно

Сообщается, что причиной массовых отключений стал сильный ветер, повлекший за собой падение деревьев и веток, что привело к обрывам линий электропередач.

По данным ОВА, больше всего разрушений зафиксировано в трех районах области:

Вышгородском,

Бучанском,

Бориспольском.

Аварийные бригады «ДТЭК Киевские региональные электросети» переведены на усиленный режим работы. Специалисты ликвидируют последствия шторма и восстанавливают подачу света в дома жителей.

«Энергетики призывают жителей Киевщины соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам, поврежденным электросопротивлениям и другим энергообъектам», — отметили в ОВА.

Напомним, на Киев и область 21 мая надвигается ненастье с грозами, градом и шквальным ветром. Из-за угрозы аварий в энергосистеме жителей региона уже предупредили о возможных ограничениях электроснабжения.

Ранее мы писали, что в Киеве 19 мая во время вечернего ненастья зафиксировали мощный удар молнии сразу в нескольких местах.

К слову, 21 мая в Украине ожидается резкое изменение погоды: большинство областей накроет мощный грозовой фронт с локальными ливнями, градом и шквалами 15-22 м/с.

