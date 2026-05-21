На Киев и область идет мощный удар стихии: готовьтесь к отключениям света

Гроза / © Unsplash

Реклама

На Киев и область 21 мая надвигается непогода с грозами, градом и шквальным ветром. Из-за угрозы аварий в энергосистеме жителей региона уже предупредили о возможных ограничениях электроснабжения.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и столичные телеграм-каналы.

На Киевщине в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-восточного направления, скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха по области составит +23…+28°, в столице — +23…+25°.

Реклама

В ночь на 21 мая Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Синоптики сообщали о грозах, а местами — граде и шквалах ветра 15–20 м/с. Был объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики также предупредили, что из-за непогоды возможны осложнения в работе энергетических предприятий.

Как сообщает телеграм-канал «Правый Берег Киев», ДТЭК предостерег жителей Киевщины о вероятных перебоях с электроснабжением из-за непогоды. Жителям советуют заранее зарядить технику и подготовить павербанки.

Напомним, 21 мая в Украине ожидается резкое изменение погоды: большинство областей накроет мощный грозовой фронт с локальными ливнями, градом и шквалами 15 — 22 м/с. Из-за этого во многих регионах объявлен желтый уровень опасности. Сухо будет только на северо-востоке (Сумщина, Харьковщина, Луганщина). В целом в стране будет тепло: днем +21…+28 °C, на востоке до +31 °C. Свежее будет только на западе, где днем ожидается +18…+23 °C. Погоду будет предопределять зона низкого давления, которая принесет классическую летнюю нестабильность атмосферы с активизацией гроз в дневные часы.

Реклама

Новости партнеров