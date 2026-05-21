- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 4
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и области объявили желтый уровень опасности: ожидаются грозы, град и шквалы
В Киеве и Киевской области ночью 21 мая прогнозируется гроза, местами град и сильные шквалы до 20 м/с. Из-за непогоды возможны перебои в работе энергетических предприятий.
В столице и на территории Киевской области объявили I уровень опасности — желтый — из-за ухудшения погодных условий .
Синоптики предупреждают, что в ночь на 21 мая регион накроют грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.
Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут усложнить работу энергетических, коммунальных и транспортных служб.
Жителей Киева и области призывают осторожничать во время непогоды, не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач, а также по возможности ограничить пребывание на улице во время грозы.
Ранее эксперты рассказали, как сильнейший за 150 лет Эль-Ниньо изменит погоду.