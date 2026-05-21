В Киеве коммунальщик отдал более миллиона за растения, которые можно было получить бесплатно

Материалы дела / © Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачена масштабная схема растраты бюджетных средств на озеленении города. Руководитель коммунального предприятия закупил у предпринимателя деревья, которые столица могла получить совершенно бесплатно.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Следователи выяснили, что соглашение, нанесшее значительный ущерб городскому бюджету, было заключено еще в прошлом году. Чиновник решил проигнорировать возможности собственной структуры и обратился к частным услугам.

«Досудебным расследованием установлено, что летом 2023 года руководитель коммунального предприятия заключил договор с физическим лицом — предпринимателем на поставку деревьев и кустов почти на 6 млн грн», — сообщили в прокуратуре.

В структуре КП «Киевзеленстрой» функционирует отделенное подразделение — городской декоративный питомник «Теремки», специализирующийся на выращивании необходимых для озеленения города растений. Большинство закупленных у ФЛП саженцев город мог не покупать.

Материалы дела / © Киевская городская прокуратура

«Установлено, что часть растений, приобретенных коммунальным предприятием у предпринимателя, можно было безвозмездно получить в городском декоративном питомнике. Однако за них частному предпринимателю заплатили 1,2 млн гривен, чем бюджет столицы нанесли ущерб на эту сумму», — отмечают правоохранители.

Что угрожает должностному лицу

Действия руководителя коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Речь идет о растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Ему грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

