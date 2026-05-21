У Києві комунальник віддав понад мільйон за рослини, які можна було отримати безкоштовно

У Києві викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів на озелененні міста. Керівник комунального підприємства закупив у підприємця дерева, які столиця могла отримати абсолютно безкоштовно.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Слідчі з’ясували, що угода, яка завдала значних збитків міському бюджету, була укладена ще торік. Посадовець вирішив проігнорувати можливості власної структури та звернувся до приватних послуг.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2023 року керівник комунального підприємства уклав договір з фізичною особою-підприємцем на постачання дерев і кущів на майже 6 млн грн», — повідомили в прокуратурі.

Водночас у структурі КП «Київзеленбуд» функціонує відокремлений підрозділ — міський декоративний розсадник «Теремки», який спеціалізується на вирощуванні необхідних для озеленення міста рослин. Більшість закуплених у ФОП саджанців місто могло не купувати.

«Встановлено, що частину рослин, які комунальне підприємство придбало у підприємця, можна було безоплатно отримати в міському декоративному розсаднику. Однак за них приватному підприємцеві заплатили 1,2 млн грн, чим завдали бюджету столиці збитки на цю суму», — наголошують правоохоронці.

Що загрожує посадовцеві

Дії керівника комунального підприємства кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Йдеться про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років і з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.

