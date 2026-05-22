К киевлянам обратились со срочным предупреждением: когда столицу накроет опасная стихия

В пятницу, 22 мая, в Киеве и Киевской области ожидается по-летнему жаркая погода, однако жителей предупреждают о резком ухудшении условий из-за внезапных мощных ливней и гроз.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в столице 22 мая неустойчивую погоду с кратковременными грозовыми дождями. Температура воздуха днем прогреется до отметки +28 градусов.

«Помните, что такой вроде бы небольшой дождик за считанные минуты может перейти в сильный ливень!» — отмечает Диденко.

В то же время в Украинском гидрометцентре предупреждают, что на Киевщине и в Киеве ожидается изменение погодных условий, которое будет сопровождаться объявлением первого (желтого) уровня опасности.

Синоптики предупреждают о непогоде в Киевской области 22 мая / © Укргидрометцентр

В пятницу, 22 мая, в Киеве и окрестных районах сохранится облачная погода с кратковременными прояснениями. Если ночь пройдет спокойно и без осадков, то уже днем снова пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преобладать северный, умеренный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Несмотря на влажную и неустойчивую атмосферу, в регионе будет достаточно жарко. Ночью столбики термометров по области покажут +12…+17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. В самом Киеве ночь будет немного теплее — в пределах +15…+17 градусов, а в разгар дня ожидается сильная жара от +28 до +30 градусов.

Учитывая внезапные ливни, грозы и шквалы, жителей предупреждают о возможных сбоях в работе коммунальных служб, энергетических и строительных компаний, а также о вероятных осложнениях дорожного движения.

По данным погодного портала Sinoptik, день и вечер в Киеве ожидаются пасмурными. Днем будет идти очень сильный дождь с грозой, которому вечером на смену придет мелкий дождь.

Температура воздуха будет колебаться от +19 градусов тепла ночью до +28 градусов тепла днем.

