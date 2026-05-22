В Киеве резко испортится погода: когда ожидать гроз, града и шквалов

Гроза / © Pixabay

Реклама

В ближайшие часы и до конца дня 22 мая в Киеве и области ожидаются грозы, местами град и порывы ветра до 15–20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода в Киеве 22 мая — предупреждение синоптиков

Синоптики предупреждают, что прогнозируемые грозы, град и шквалы могут привести к нарушениям в нескольких областях жизнедеятельности региона.

Реклама

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили синоптики.

Непогода в Киеве и области. / © Укргидрометцентр

Граждан призывают осторожничать во время пребывания на улице во время непогоды.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует в столице 22 мая неустойчивую погоду с кратковременными грозовыми дождями. Температура воздуха днем прогреется до +28 градусов.

Несмотря на влажную и неустойчивую атмосферу, в регионе будет достаточно жарко. Ночью столбики термометров по области покажут +12…+17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Реклама

Новости партнеров