Били по голове: представители ТЦК и копы напали на ветерана на протезах в Киеве

Ветеран Артем Мороз / © скриншот с видео

В Киеве произошел резонансный инцидент с участием ветерана войны Артема Мороза — военнослужащего, который после тяжелых ранений и ампутаций стал символом несокрушимости украинских ветеранов, выступал публично и даже танцевал на протезах в Нью-Йорке, демонстрируя миру силу духа украинских защитников.

Теперь, по словам его жены Олеси Ждановой, Артем сам стал жертвой жестокого избиения в столице — вероятно со стороны представителей ТЦК Шевченковского района и при присутствии сотрудников полиции, пишет Borg.expert.

По словам Ждановой, вечером 21 мая 2026 года супруги возвращались домой после реабилитационной тренировки на двух автомобилях. После проезда перекрестка с улицей Ивана Выговского женщина заметила автомобиль мужа на обочине, возле которого находилось около восьми человек в балаклавах и несколько сотрудников полиции.

Женщина вышла из автомобиля и принялась фиксировать события на телефон. В этот момент, как утверждает супруга ветерана, один из мужчин в балаклаве ударил Артема Мороза по голове, после чего тот упал, а другой распылил ему в лицо содержимое предмета, похожего на газовый баллончик.

«Артему показалось, что эти люди могли находиться под действием каких-либо веществ», — отмечают близкие ветерана после инцидента.

После этого, по словам Олеси Ждановой, несколько человек в балаклавах вместе с сотрудником полиции подбежали к ней, пытались отобрать телефон, а затем под угрозами и с применением физического воздействия заставили удалить видеозапись — сначала из галереи, а затем и из папки «недавно удаленные».

После того, как они убедились, что запись удалена, неизвестные спешно покинули место происшествия: люди в балаклавах поехали на микроавтобусе, а сотрудники полиции — на служебном автомобиле.

Около 21:45 супруга ветерана вызвала скорую помощь и полицию для фиксации происшествия.

Артем Мороз проходит медицинское обследование. По предварительной информации, врачи подозревают у него сотрясение мозга после удара по голове.

Особый резонанс ситуации добавляет то, что Артем Мороз является не только ветераном с инвалидностью I группы, но и действующим военнослужащим. После ранения он продолжил службу в структуре гражданско-военного сотрудничества, занимаясь сопровождением раненых военных, освобожденных из плена, а также помощью семьям погибших и пропавших без вести защитников.

К оказанию помощи ветерану присоединились адвокаты Киевской области и Комитет защиты участников боевых действий. Поддержку Артему также оказывают побратимы— ветераны войны.

История вызвала особое возмущение среди военных и ветеранского сообщества, ведь человек, который после фронта, ампутаций и реабилитации демонстрировал миру силу украинского ветерана, теперь заявляет об избиении в Киеве — причем, по словам очевидцев, с участием представителей государственных структур.

Полиция начала расследование

Полиция возбудила уголовное производство по факту избиения ветерана в Шевченковском районе столицы.

По предварительной информации, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения военнослужащими ТЦК и СП и представителями ДФТГ.

По указанному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса. Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

Продолжается досудебное расследование.

Что говорят в Киевском городском ТЦК

«О ситуации нам известно, сейчас все выясняется», — сообщили в комментарии для ТСН.ua в Киевском городском ТЦК и СП. Однако не исключили, что впоследствии официальная позиция будет изложена на официальной странице ТЦК.

