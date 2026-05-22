Сделал замечание: в Киеве 18-летняя подвыпившая девушка ударила военного бутылкой по голове
В результате нападения 52-летний военный получил ушиб мягких тканей головы и предварительно закрытую черепно-мозговую травму, но от госпитализации отказался.
В Киеве 18-летняя подвыпившая девушка ударила военного бутылкой по голове из-за замечаний.
Событие произошло в четверг, 21 мая, в Шевченковском районе столицы, сообщает полиция Киева.
«52-летний военнослужащий, возвращаясь после службы домой, сделал замечания нетрезвой девушке и ее компаньону, которые громко вели себя и ругались в салоне троллейбуса. В ответ молодчики устроили конфликт и позже, уже на остановке общественного транспорта, 18-летняя нарушительница ударила потерпевшего бутылкой по голове», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в результате нападения мужчина получил телесные повреждения в виде убоя мягких тканей головы, также медиками предварительно установлена закрытая черепно-мозговая травма. Но потерпевший от госпитализации отказался.
Полицейские задержали нападающую.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. Задержанному готовится сообщение о подозрении.
Кроме того, в отношении нарушителей полицейские составили административные материалы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 175-1 КУоАП (курение табачных изделий в запрещенных местах).
