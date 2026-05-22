Сделал замечание: в Киеве 18-летняя подвыпившая девушка ударила военного бутылкой по голове

Полиция

Реклама

В Киеве 18-летняя подвыпившая девушка ударила военного бутылкой по голове из-за замечаний.

Событие произошло в четверг, 21 мая, в Шевченковском районе столицы, сообщает полиция Киева.

«52-летний военнослужащий, возвращаясь после службы домой, сделал замечания нетрезвой девушке и ее компаньону, которые громко вели себя и ругались в салоне троллейбуса. В ответ молодчики устроили конфликт и позже, уже на остановке общественного транспорта, 18-летняя нарушительница ударила потерпевшего бутылкой по голове», — говорится в сообщении.

Реклама

В полиции отметили, что в результате нападения мужчина получил телесные повреждения в виде убоя мягких тканей головы, также медиками предварительно установлена закрытая черепно-мозговая травма. Но потерпевший от госпитализации отказался.

Полицейские задержали нападающую.

Полиция задержала нетрезвую 18-летнюю девушку / © Полиция Киева

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. Задержанному готовится сообщение о подозрении.

Кроме того, в отношении нарушителей полицейские составили административные материалы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 175-1 КУоАП (курение табачных изделий в запрещенных местах).

Реклама

Напомним, в Киеве жестоко избили и ограбили военного. Нападавших задержала полиция, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости партнеров