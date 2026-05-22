Зробив зауваження: у Києві 18-річна дівчина напідпитку вдарила військового пляшкою по голові

У Києві 18-річна дівчина напідпитку вдарила військового пляшкою по голові через зауваження

Подія сталася у четвер, 21 травня, у Шевченківському районі столиці, пповідомляє поліція Києва.

«52-річний військовослужбовець, повертаючись після служби додому, зробив зауваження нетверезій дівчині та її компаньйону, які гучно поводились та лаялися у салоні тролейбусу. У відповідь молодики вчинили конфлікт та пізніше, вже на зупинці громадського транспорту, 18-річна порушниця вдарила потерпілого пляшкою по голові», — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що внаслідок нападу чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин голови, також медиками попередньо встановлено закриту черепно-мозкову травму. Але потерпілий від госпіталізації відмовився.

Поліціянти затримали нападницю.

Поліція затримала нетверезу 18-річну дівчину / © Поліція Києва

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Затриманій готується повідомлення про підозру.

Крім того, стосовно порушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях).

