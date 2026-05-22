Били по голові: представники ТЦК та копи напали на ветерана на протезах в Києві

Ветеран Артем Мороз / © скриншот з відео

У Києві стався резонансний інцидент за участі ветерана війни Артема Мороза — військовослужбовця, який після важких поранень та ампутацій став символом незламності українських ветеранів, виступав публічно та навіть танцював на протезах у Нью-Йорку, демонструючи світові силу духу українських захисників.

Тепер, за словами його дружини Олесі Жданової, Артем сам став жертвою жорстокого побиття у столиці — ймовірно, з боку представників ТЦК Шевченківського району та за присутності працівників поліції, пише Borg.expert.

За словами Жданової, увечері 21 травня 2026 року подружжя поверталося додому після реабілітаційного тренування на двох автомобілях. Після проїзду перехрестя з вулицею Івана Виговського жінка помітила автомобіль чоловіка на узбіччі, біля якого перебували близько восьми людей у балаклавах та кілька працівників поліції.

Жінка вийшла з автомобіля та почала фіксувати події на телефон. У цей момент, як стверджує дружина ветерана, один із чоловіків у балаклаві вдарив Артема Мороза по голові, після чого той упав, а інший розпилив йому в обличчя вміст предмета, схожого на газовий балончик.

«Артему здалося, що ці люди могли перебувати під дією якихось речовин», — зазначають близькі ветерана після інциденту.

Після цього, за словами Олесі Жданової, кілька людей у балаклавах разом із працівником поліції підбігли до неї, намагалися відібрати телефон, а потім під погрозами та із застосуванням фізичного впливу змусили видалити відеозапис — спочатку з галереї, а потім і з папки «нещодавно видалені».

Після того як вони переконалися, що запис видалено, невідомі поспіхом залишили місце події: люди в балаклавах поїхали на мікроавтобусі, а працівники поліції — службовим автомобілем.

Близько 21:45 дружина ветерана викликала швидку допомогу та поліцію для фіксації події.

Наразі Артем Мороз проходить медичне обстеження. За попередньою інформацією, лікарі підозрюють у нього струс мозку після удару по голові.

Особливого резонансу ситуації додає те, що Артем Мороз є не лише ветераном із інвалідністю І групи, а й чинним військовослужбовцем. Після поранення він продовжив службу у структурі цивільно-військового співробітництва, займаючись супроводом поранених військових, звільнених із полону, а також допомогою родинам загиблих і зниклих безвісти захисників.

До надання допомоги ветерану вже долучилися адвокати Київської області та Комітет захисту учасників бойових дій. Підтримку Артему також надають його побратими — ветерани війни.

Історія викликала особливе обурення серед військових та ветеранської спільноти, адже людина, яка після фронту, ампутацій і реабілітації демонструвала світу силу українського ветерана, тепер заявляє про побиття у Києві — причому, за словами очевидців, за участі представників державних структур.

Поліція розпочала розслідування

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці

За попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення — військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ.

За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Триває досудове розслідування.

Що кажуть у Київському міському ТЦК

«Про ситуацію нам відомо, зараз все з’ясовується», — повідомили в коментарі для ТСН.ua у Київському міському ТЦК та СП. Та не виключили, що згодом офіційна позиція буде викладена на офіційній сторінці ТЦК.

