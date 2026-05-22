Garmin Fenix 8 — найбільший стрибок за всю історію лінійки: AMOLED і Solar-панель в одній серії, вбудований динамік із мікрофоном, рекреаційний дайвінг. Розповімо, чим восьме покоління відрізняється від попередників і як вибрати конфігурацію під конкретний сценарій.

Від двох лінійок до однієї екосистеми

До 2024 року Garmin тримала дві паралельні лінійки: Fenix із MIP-екраном і максимальною автономністю та Epix з AMOLED-дисплеєм, але меншою батареєю. Fenix 8 об’єднав обидва підходи — тип дисплея став параметром конфігурації, а Epix припинила існування як окрема серія.

Окрім дисплея, восьме покоління отримало можливості, яких не мав жоден попередній Fenix. Вбудований динамік і мікрофон дозволяють віддавати голосові команди офлайн — запускати тренування, отримувати навігаційні підказки, відповідати на повідомлення. Герметичні металеві кнопки та режими Scuba та Apnea відкрили дайвінг на глибині до 40 метрів — раніше для цього потрібен був окремий Garmin Descent.

Дві стратегії автономності

AMOLED — яскравий і контрастний: метрики, карти та сповіщення читаються навіть під час нічного бігу. Solar MIP працює інакше: трансфлективний екран не потребує підсвічування під прямим сонцем і споживає в рази менше енергії.

47 мм AMOLED тримає 16 днів у режимі годинника та 47 годин безперервного GPS. 51 мм Solar — 29 днів без підзарядки (до 58 із сонячною панеллю) і 149 годин GPS. Для трейлранера на ультрамарафоні 47 годин — фініш із запасом, для альпініста на тижневому сходженні 58 днів означає, що зарядний пристрій не потрібний взагалі.

Три розміри закривають різні запʼястя і сценарії:

43 мм AMOLED — найкомпактніший, для тонких запʼясть;

47 мм AMOLED — оптимум автономності серед кольорових версій;

47 і 51 мм Solar — для маршрутів без доступу до електрики тижнями.

Кожен Fenix 8 отримав пульсометр Elevate V5, мультидіапазонну GPS із SatIQ, карти TopoActive, понад 50 спортивних профілів і музику Spotify без телефону.

Що визначає п’ять років із преміумгодинником

Garmin Fenix 8 здатний прослужити понад 5 років активного використання. На такому горизонті офіційна гарантія стає критичною: кожна модель у Фокстрот — сертифікована техніка від виробника з повною підтримкою. Якщо годинник потребуватиме сервісу — це авторизований центр замість сторонньої майстерні.

«ФоксіОбмін» спрощує перехід: вартість старого годинника — Fenix 7, Epix або моделі іншого бренду — зараховується у новий Fenix 8. Коли різниця між конфігураціями вимірюється десятками тисяч, обмін робить апгрейд на потрібну версію доступнішим. Спеціалісти Фокстрот допоможуть вибрати між AMOLED і Solar, оформити кредит або розстрочку, організувати доставлення.

Дванадцять років еволюції від GPS-навігатора до мультиспортивної платформи — і Фокстрот як місце, де цю платформу можна вибрати з офіційною гарантією, зручним сервісом і вигідним обміном попереднього пристрою.

