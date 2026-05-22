Дороже, чем в Вене и Варшаве: во сколько киевлянам обойдется новый проездной

Подорожание проезда в Киеве

В КГГА объяснили, из чего складывается новый тариф на проезд в коммунальном транспорте Киева. Он якобы рассчитан на основе фактических затрат предприятий в 2025 году. Там заложены показатели на электроэнергию, горючее, ремонт транспорта и оплату труда работников.

Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

В КГГА отмечают, что за последнее время расходы существенно выросли: в метро расходы на зарплаты выросли на 61,7%, а на электроэнергию — на 66,9%; в «Киевпасстрансе» расходы на топливо увеличились на 74,8%, а на ремонт и обслуживание — на 63,3%. В то же время, объемы перевозок коммунального транспорта снизились примерно на 42% по сравнению с 2018 годом.

В ОО «Пассажиры Киева» в эфире Вечер.LIVE отметили, что месячный проездной в Киеве, стоимость которого составит 4875 гривен в Киеве, — это дороже проездного в Варшаве и Вене, эта сумма лишь немного не дотягивает до уровня Лондона и Амстердама.

В новый тариф на проезд в коммунальном транспорте заложены расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников / © КМДА

Напомним, в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте до 30 гривен. О планах пересмотра тарифов заявил мэр Киева, а профильные департаменты должны подготовить расчеты новых тарифов на основе экономического обоснования. Поэтому в ближайшее время следует ожидать новых тарифов на проезд в метро и наземном транспорте.

