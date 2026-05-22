Сильна злива з градом накрила Київ: кадри з вулиць
За даними Укргідрометцентру, грози та шквали можуть призвести до проблем з електрикою та рухом транспорту.
У Києві 22 травня почалася сильна злива з градом. На вулицях міста падають крижані кульки, видно блискавки.
Про це йдеться в місцевих Telegram-каналах.
Місцеві мешканці також повідомляють про перебої з електропостачанням після сильного граду та грози на Київщині.
До слова, раніше ми писали, що за даними Українського гідрометеорологічного центру, 22 травня у Києві та області очікуються грози, місцями град і пориви вітру до 15-20 м/с.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Громадян закликають бути обережними під час перебування на вулиці. Рекомендується обмежити пересування містом у період негоди та дотримуватися правил безпеки.
Наразі негода триває.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталя Діденко повідомила, що упродовж вихідних 23-24 травня погода в Україні буде неоднорідною. Одні регіони тимчасово опиняться під впливом антициклону, а інші й надалі перебуватимуть у зоні атмосферного фронту з дощами та грозами.
Також, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 23 травня. У низці східних, південних та центральних областей прогнозують грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с.
Через небезпечні метеорологічні явища в регіонах оголосили I рівень небезпечності, жовтий. В Укргідрометцентрі зазначили, що негода може ускладнити роботу комунальних служб, енергетики та рух транспорту.