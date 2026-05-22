Сильный ливень с градом накрыл Киев: кадры с улиц

Непогода

В Киеве 22 мая начался сильный ливень с градом. На улицах города падают ледяные шарики, видны молнии.

Об этом идет речь в местных Telegram-каналах.

Град в Києві / © Фото из открытых источников

Местные жители также сообщают о перебоях с электроснабжением после сильного града и грозы в Киевской области.

Кстати, ранее мы писали, что по данным Украинского гидрометеорологического центра, 22 мая в Киеве и области ожидаются грозы, местами град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Граждан призывают осторожничать во время пребывания на улице. Рекомендуется ограничить передвижение по городу в период непогоды и соблюдать правила безопасности.

Пока ненастье продолжается.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в выходные 23-24 мая погода в Украине будет неоднородной. Одни регионы временно окажутся под влиянием антициклона, а другие и дальше будут находиться в зоне атмосферного фронта с дождями и грозами.

Также синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 23 мая. В ряде восточных, южных и центральных областей прогнозируют грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с.

Из-за опасных метеорологических явлений в регионах объявили I уровень опасности, желтый. В Укргидрометцентре отметили, что ненастье может усложнить работу коммунальных служб, энергетики и движение транспорта.

