Скільки коштують молода картопля, полуниця та огірки на ринках Києва: цифри шокують

Ціни на овочі та фрукти на ринках Києва залишаються високими.

Молода картопля коштує близько 180 грн/кг, огірки — близько 100 грн, помідори — від 170 до 200 грн/кг, повідомляє «Київ24».

Полуниця залишається найдорожчою серед ягід — до 200-300 грн/кг, тоді як яблука продають приблизно по 50 грн/кг.

Містяни кажуть, що здорожчання відчутне, особливо для пенсіонерів та сімей із невеликими доходами, і через високі ціни вони змушені купувати менші обсяги продуктів.

Раніше ми писали про те, коли можна буде купити полуницю відносно дешево. Як повідомив нардеп від «Слуги народу» Дмитро Соломчук, від 15 червня українці зможуть купувати вітчизняну полуницю і черешню орієнтовно по 80 гривень за кілограм. За його словами, наразі висока вартість продуктів зумовлена виключно тим, що сезон ще не розпочався, а на полицях переважає імпорт.

