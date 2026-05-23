Сколько стоит молодой картофель, клубника и огурцы на рынках Киева: цифры шокируют

Цены на фрукты и овощи на рынках Киева остаются высокими.

Молодой картофель стоит около 180 грн/кг, огурцы — около 100 грн, помидоры — от 170 до 200 грн/кг, сообщает «Киев24».

Клубника остается самой дорогой среди ягод — до 200-300 грн/кг, в то время как яблоки продают примерно по 50 грн/кг.

Горожане говорят, что подорожание ощутимо, особенно для пенсионеров и семей с небольшими доходами, и из-за высоких цен они вынуждены покупать меньшие объемы продуктов.

Раньше мы писали о том, когда можно будет купить клубнику относительно дешево. Как сообщил нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Соломчук, с 15 июня украинцы смогут покупать отечественную клубнику и черешню ориентировочно по 80 гривен за килограмм. По его словам, высокая стоимость продуктов обусловлена исключительно тем, что сезон еще не начался, а на полках преобладает импорт.

