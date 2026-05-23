В Киеве прощаются с Андреем Мельником: что известно о перезахоронении лидера ОУН

Перезахоронение Андрея Мельника / © Украинский институт национальной памяти

Над прахом одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник закончилась заупокойная служба. Чин проходил в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Главное заупокойное богослужение состоится 23 мая с участием архиереев, духовенства и государственных деятелей. Перезахоронение состоится 24 мая.

Перезахоронение Андрея Мельника: что известно

Перезахоронение лидера ОУН и его жены — особое историческое событие. Ученый и знаток новейшей истории Украины Александр Кучерук поделился самым важным, что украинцы должны знать об Андрее Мельнике.

В начале 1990-х, когда Украина стала свободной, именно Кучерук и его коллеги инициировали создание памятной доски в Киеве по улице Пирогова, 9. Именно в этом доме формировался Галицко-Буковинский курень Сечевых Стрельцов.

На мемориальной доске слева изображен командир Сечевых Стрельцов Евгений Коновалец. Справа — полковник армии УНР — Андрей Мельник.

Именно с этого дома в Святошинском районе столицы началась революционная и государственная жизнь Андрея Мельника. Мельник является одной из ключевых фигур периода освободительной борьбы и фигурой — самой загадочной.

«Он сам по себе был человеком не то что закрытым, а самососредоточенным. Он мало говорил, а писал еще меньше. От Мельника осталось очень мало воспоминаний. Некоторые вещи его просили — и он записывал. А иногда к нему обращались, говорили: „Полковник, а расскажите…“» — делится Александр Кучерук.

Наследие Андрея Мельника — небольшое количество записей и немного вещей. В историческом музее хранительница демонстрирует вещи, которыми когда-то пользовался Андрей Мельник. Все умещается в небольшую коробку.

Главный экспонат здесь — загранпаспорт. Судя по количеству печатей в паспорте, лидер ОУН любил путешествовать. Его загранпаспорт был выдан в 1959 году. Чаще всего Андрей Мельник путешествовал в Италию, Францию и Швейцарию, ведь имел много работы.

Среди наследия также отличия разных конгрессов и форумов. А еще — большой трезубец с дарственной подписью. Вождями за всю историю украинского националистического движения провозглашали только двух человек — Мельника и Коновальца.

Александр Кучерук утверждает, что прийти к революционному единству Андрей Мельник и Степан Бандера не имели шансов. У каждого были свои взгляды на путь к украинскому государству.

Впрочем, впоследствии они примирились и заговорили об объединении — по крайней мере, политическом. В 1958 году Мельник и Бандера возложили цветы к могиле Евгения Коновальца. Не вместе, но рядом. Уже через год Бандеру убили, а Мельник возглавил ОУН.

Андрей Мельник — украинский государственный, военный и политический деятель. Сотник украинских Сечевых Стрельцов, полковник армии УНР, начальник штаба действенной армии. Председатель руководства Украинских националистов и официально вождь украинских националистов с 1930-х до середины 1960-х годов.

В разное время Мельник находился в российском плену, был под преследованием польских властей, содержался в немецком концлагере.

