Избиение ветерана на протезах работниками ТЦК в Киеве: в ВСУ ответили, что будет с нападающими

Шеврон / © Владимир Зеленский

В Сети распространяется информация об инциденте, произошедшем при участии ветерана войны и представителей ТЦК и СП Шевченковского района Киева.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

Что произошло

Во время осуществления мер оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация.

«Военнослужащий применил физическую силу, которая в этом случае не может быть ничем оправдана», — заявили в командовании.

Полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащих ТЦК и СП. По указанному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса.

Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести полученных телесных повреждений. Продолжается досудебное расследование.

«В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими последующей службы в боевых подразделениях», — сообщили в Сухопутных войсках.

Руководство Киевского МТЦК и СП находится в постоянной связи с пострадавшим ветераном. Должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном.

«Взаимодействие с людьми как гражданскими, так и военнослужащими должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны — абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины», — отметили в командовании.

Избиение ветерана войны в Киеве — последние новости

Напомним, в столице в Шевченковском районе представители группы оповещения избили действующего военного с инвалидностью I группы Артема Мороза, заставив его жену под угрозами удалить запись нападения.

К слову, Киевскому городскому ТЦК подтвердили факт конфликта с применением физической силы и заявили о служебном расследовании.

В ведомстве сообщили, что участников инцидента и их руководство планируют привлечь к дисциплинарной ответственности, а результаты проверки будут переданы правоохранителям для правовой оценки.

