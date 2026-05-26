ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у Бучі: 11-річний хлопчик стрибнув із крана на будівництві

У Бучі двоє підлітків проникли на територію одного з будівництв. Один із них, 11-річний хлопчик, заліз на будівельний кран і, попередньо, стрибнув вниз.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
11-річний хлопчик заліз на будівельний кран, записав прощальне відео та, за попередніми даними поліції, вчинив самогубство.

11-річний хлопчик заліз на будівельний кран, записав прощальне відео та, за попередніми даними поліції, скоїв самогубство / © Поліція Київської області

У Бучі під Києвом 11-річний хлопчик загинув після падіння з баштового крана.

Про це повідомили місцеві пабліки.

На опублікуваному в Мережі записі хлопчик знімає себе на відео з висоти та говорить: «Я на крані. Всім пока». Далі відео обривається.

Що розповіли в поліції

Поліція Київщини встановлює обставини загибелі дитини в Бучанському районі.

У суботу, 23 травня, до поліції надійшло повідомлення від очевидиці про те, що на будівництві з висоти впала дитина.

Поліцейські встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного з будівництв у Бучі. Один із них, 11-річний хлопчик, заліз на будівельний кран і, попередньо, стрибнув вниз. На жаль, внаслідок падіння дитина загинула.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження (ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство).

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі 13-річна дівчинка зникла безвісти, і невдовзі її знайшли мертвою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie