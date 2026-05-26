Трагедія у Бучі: 11-річний хлопчик стрибнув із крана на будівництві

11-річний хлопчик заліз на будівельний кран, записав прощальне відео та, за попередніми даними поліції, скоїв самогубство / © Поліція Київської області

У Бучі під Києвом 11-річний хлопчик загинув після падіння з баштового крана.

Про це повідомили місцеві пабліки.

На опублікуваному в Мережі записі хлопчик знімає себе на відео з висоти та говорить: «Я на крані. Всім пока». Далі відео обривається.

Що розповіли в поліції

Поліція Київщини встановлює обставини загибелі дитини в Бучанському районі.

У суботу, 23 травня, до поліції надійшло повідомлення від очевидиці про те, що на будівництві з висоти впала дитина.

Поліцейські встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного з будівництв у Бучі. Один із них, 11-річний хлопчик, заліз на будівельний кран і, попередньо, стрибнув вниз. На жаль, внаслідок падіння дитина загинула.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження (ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство).

