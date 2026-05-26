Трагедия в Буче: 11-летний мальчик прыгнул с крана на строительстве

11-летний мальчик залез на строительный кран, записал прощальное видео и, по предварительным данным полиции, совершил самоубийство. / © Полиция Киевской области

В Буче под Киевом 11-летний мальчик погиб после падения из башенного крана.

Об этом сообщили местные паблики.

На опубликованном в Сети видео мальчик снимает себя на видео с высоты и говорит: «Я на кране. Всем пока». Дальше видео обрывается.

Что рассказали в полиции

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства гибели ребенка в Бучанском районе

В субботу, 23 мая, в полицию поступило сообщение от очевидцы о том, что на строительстве с высоты упал ребенок.

Полицейские установили, что двое подростков проникли на территорию одного из построек в Буче. Один из них, 11-летний мальчик залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. К сожалению, в результате падения ребенок погиб.

По данному факту возбуждено уголовное производство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины, с отметкой самоубийство).

