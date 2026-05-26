Трагедия в Буче: 11-летний мальчик прыгнул с крана на строительстве
В Буче двое подростков проникли на территорию одного из построек в Буче. Один из них, 11-летний мальчик залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз.
Об этом сообщили местные паблики.
На опубликованном в Сети видео мальчик снимает себя на видео с высоты и говорит: «Я на кране. Всем пока». Дальше видео обрывается.
Что рассказали в полиции
Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства гибели ребенка в Бучанском районе
В субботу, 23 мая, в полицию поступило сообщение от очевидцы о том, что на строительстве с высоты упал ребенок.
Полицейские установили, что двое подростков проникли на территорию одного из построек в Буче. Один из них, 11-летний мальчик залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. К сожалению, в результате падения ребенок погиб.
По данному факту возбуждено уголовное производство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины, с отметкой самоубийство).
Ранее сообщалось, что в Запорожье 13-летняя девочка пропала без вести и вскоре ее обнаружили мертвой.