Элитные тачки и квартиры за деньги для деоккупированной Киевщины: мошенники присвоили 27 млн грн (фото)

Полиция разоблачила преступную группу, которая присвоила 27 млн грн гуманитарной помощи Киевской области / © Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, которая присвоила 27 млн грн, выделенных на гуманитарную помощь деоккупированным громадам Киевской области. Организатором коррупционной схемы оказался столичный адвокат. На захваченные деньги фигуранты покупали элитные авто, недвижимость и землю.

Об этом сообщила Нацполиция.

После деоккупации населенных пунктов Киевщины весной 2022 года государство направило бюджетное финансирование на неотложную поддержку гражданских, пострадавших от российской оккупации. Чтобы помощь оперативно поступала в пострадавшие громады, к ее распределению привлекли благотворительные и общественные организации. В то же время отдельные лица решили воспользоваться гуманитарным кризисом для личного обогащения.

Как работала коррупционная схема с гуманитарной помощью?

Как установило досудебное расследование, организатором схемы был адвокат и руководитель адвокатского объединения, который привлек к незаконной деятельности своих знакомых. Участники схемы присылали в комиссию Министерства социальной политики письма с инициативой предоставить гуманитарную помощь деоккупированным громадам Киевщины. В документах они подробно описывали потребности населения — продукты питания, генераторы и товары первой необходимости.

После согласования заявок бюджетные средства перечисляли на счета подконтрольных фигурантам благотворительных организаций. В дальнейшем эти средства должны были направляться на закупку и доставку гуманитарной помощи, однако, по данным следствия, значительную часть денег участники схемы переводили на счета аффилированных предприятий.

Для маскировки незаконной деятельности злоумышленники подавали в Минсоцполитики отчеты с ложными данными.

За присвоенные средства фигуранты приобрели два автомобиля премиум-класса, четыре квартиры в Киеве и два земельных участка на территории области.

Обыски и подозрения фигурантам схемы

Правоохранители провели более 20 обысков по местам жительства подозреваемых. Во время следственных действий изъяли финансовую документацию, электронные носители информации и другие доказательства, подтверждающие функционирование коррупционной схемы.

На основании собранных материалов следователи сообщили о подозрении семерым участникам организованной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

К слову, правоохранители разоблачили схему поставки военным ВСУ некачественных и просроченных сухпайков на более 71 млн грн. Двое предпринимателей комплектовали наборы непригодными продуктами, а бывший в. и. о. директора департамента госзакупок Минобороны поспособствовал этому, «забыв» внести в договоры пункт об обязательной проверке качества. Всем участникам сделки сообщено о подозрении.

