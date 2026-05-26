Стоит ли жителям выехать из Киева: глава МВД ответил

Глава МВД считает, что после всего пережитого жители Киева вряд ли начнут массово покидать свои дома, несмотря на тревожные слухи.

Дмитрий Гулийчук
Игорь Клименко

Игорь Клименко / © МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал, стоит ли киевлянам покидать город на фоне информации о новом массированном российском ударе и слухах об угрозе наступления с севера.

Об этом глава МВД сказал во время IV Международного саммита городов и регионов Партнерство. Устойчивость. Готовность», передают «Новости.LIVE».

«Это мы уже, наверное, перефразируем фразу, сказанную полгода назад. Если киевляне не уехали несколько месяцев назад, то, вероятно, не уедут и сейчас», — ответил Клименко.

Заметим, что такой вопрос задали главе МВД после резонансного заявления бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, призвавшего киевлян рассмотреть возможность «сделать паузу от жизни в Киеве».

Россия угрожает новым ударом по Киеву

Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.

Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова пригрозила, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

В свою очередь, в ЕС жестко ответили на угрозы Кремля и сделали заявление об эвакуации из Киева.

