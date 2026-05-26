- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1115
- Время на прочтение
- 1 мин
Стоит ли жителям выехать из Киева: глава МВД ответил
Глава МВД считает, что после всего пережитого жители Киева вряд ли начнут массово покидать свои дома, несмотря на тревожные слухи.
Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал, стоит ли киевлянам покидать город на фоне информации о новом массированном российском ударе и слухах об угрозе наступления с севера.
Об этом глава МВД сказал во время IV Международного саммита городов и регионов Партнерство. Устойчивость. Готовность», передают «Новости.LIVE».
«Это мы уже, наверное, перефразируем фразу, сказанную полгода назад. Если киевляне не уехали несколько месяцев назад, то, вероятно, не уедут и сейчас», — ответил Клименко.
Заметим, что такой вопрос задали главе МВД после резонансного заявления бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, призвавшего киевлян рассмотреть возможность «сделать паузу от жизни в Киеве».
Россия угрожает новым ударом по Киеву
Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.
Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова пригрозила, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.
В свою очередь, в ЕС жестко ответили на угрозы Кремля и сделали заявление об эвакуации из Киева.