Массированный удар по Лукьяновке в Киеве: появились новые подробности атаки

Во время массированного удара по Киеву в ночь на 24 мая по Лукьяновке ударили по меньшей мере две ракеты.

Об этом заявили министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, одна ракета попала в торговый центр «Квадрат», еще одна — непосредственно в рынок рядом со станцией метрополитена. Впрочем, добавил министр, вопрос о точном количестве и типах ракет следует адресовать ПВО. Более данные могут быть установлены после разбора завалов.

«В этих завалах мы сможем увидеть части этих ракет. Там должен быть двигатель, должна быть головная часть, ну соответственно конструктивные особенности каждой ракеты будут видны. Но вы видели, сколько там металла, и там много работы», — добавил

По его словам, в доме, куда влетела ракета, до сих пор продолжаются аварийные работы. Клименко сообщил, что в настоящее время вывезенный строительный мусор пересматривают следователи.

Напомним, 24 мая российская армия массированно ударила по Киеву. По данным властей, это была самая большая атака за количество локаций. Кроме того, враг впервые прибег к ударам по исторической архитектуре. В частности, пострадал Подол.

Самые большие попадания по Киеву произошли на Лукьяновке. В результате прямого попадания полностью уничтожен торгово-развлекательный центр «Квадрат», возле станции метро, горел также Лукьяновский рынок, помещение McDonald’s. Пострадал и сам вестибюль «Лукьяновской»: там выбиты окна, двери и повреждены другие конструкции.

