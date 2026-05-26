В ЕС жестко ответили на угрозы Кремля и сделали заявление об эвакуации из Киева

© Unsplash

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии написала в соцсети X.

Главный спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Анита Хиппер написала пост, где заявила, что Европейский Союз не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на призыв России это сделать и угрозы новыми ударами по столице.

«Угроза иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев является неприемлемой эскалацией», — пишет Хиппер.

Она добавила, что Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного в делах и призвала Россию прекратить нападения на гражданское население и начать мирные переговоры.

По ее словам, мирные переговоры должны начаться с полного и безусловного прекращения огня.

Она сообщила, что делегация Европейского Союза в Украине остается в Киеве.

Кто станет переговорщиком от ЕС с Россией: кандидаты

Напомним, в Евросоюзе активно обсуждают кандидатуры на должность специального посланника для переговоров по российско-украинской войне. По данным Politico, среди главных претендентов рассматривают Ангелу Меркель, имеющую опыт общения с Киевом и Москвой, Александера Стубба из Финляндии и Марио Драги, который обладает значительным авторитетом, но не проявляет публичного интереса.

Вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас, несмотря на ее готовность, дипломаты считают маловероятной кандидатурой из-за слишком жесткой позиции в отношении РФ.

Источники, знающие позицию Киева, отмечают, что будущий посланник должен иметь мощную поддержку ЕС, но не быть его прямым представителем из-за глубокого недоверия Путина к блоку. В связи с этим упоминаются фигуры министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Но главной проблемой в выборе переговорщика сейчас является не позиция Украины или России, а неспособность самих европейских стран прийти к согласию между собой.

