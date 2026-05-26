У ЄС жорстко відповіли на погрози Кремля і зробили заяву про евакуацію з Києва

Євросоюз відмовився евакуйовувати дипломатів / © Unsplash

Реклама

Головна речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики та політики безпеки Аніта Гіппер заявила, що ЄС не буде евакуйовувати своїх дипломатів з Києва попри погрози Кремля новими ракетними атаками.

Про це речниця Єврокомісії написала в соцмережі X.

Дипломатів не будуть евакуйовувати з Києва попри російські погрози

Головна речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики та політики безпеки Аніта Гіппер написала пост, де заявила, що Європейський Союз не збирається евакуйовувати своїх дипломатів з Києва попри заклик Росії це зробити та погрози новими ударами по столиці.

Реклама

«Погроза іноземним громадянам та дипломатам залишити Київ є неприйнятною ескалацією», — пише Гіппер.

Вона додала, що Європейська служба зовнішніх дій викликала тимчасового повіреного у справах та закликала Росію припинити напади на цивільне населення та розпочати справжні мирні переговори.

За її словами, мирні переговори мають розпочатися з повного та безумовного припинення вогню.

Вона повідомила, що делегація Європейського Союзу в Україні залишається у Києві.

Реклама

Хто стане переговірником від ЄС із Росією: кандидати

Нагадаємо, у Євросоюзі активно обговорюють кандидатури на посаду спеціального посланця для переговорів щодо російсько-української війни. За даними Politico, серед головних претендентів розглядають Ангелу Меркель, яка має досвід спілкування з Києвом та Москвою, Александера Стубба з Фінляндії та Маріо Драгі, який має значний авторитет, але не виявляв публічного інтересу.

Віцепрезидентку Європейської комісії Каю Каллас, попри її готовність, дипломати вважають малоймовірною кандидатурою через надто жорстку позицію щодо РФ.

Джерела, обізнані з позицією Києва, зазначають, що майбутній посланець повинен мати потужну підтримку ЄС, але не бути його безпосереднім представником через глибоку недовіру Путіна до блоку. З огляду на це згадуються фігури міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде та очільника МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Проте головною проблемою у виборі переговірника наразі є не позиція України чи Росії, а нездатність самих європейських країн дійти згоди між собою.

Реклама

Новини партнерів