Елітні тачки та квартири за гроші для деокупованої Київщини: шахраї привласнили 27 млн грн (фото)

Поліція викрила злочинну групу, яка привласнила 27 млн грн гуманітарної допомоги Київщині / © Національна поліція України

Національна поліція України викрила злочинну групу, яка привласнила 27 млн грн, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київської області. Організатором корупційної схеми виявився столичний адвокат. На загарбані гроші фігуранти купували елітні авто, нерухомість та землю.

Про це повідомила Нацполіція.

Після деокупації населених пунктів Київщини навесні 2022 року держава спрямувала бюджетне фінансування на невідкладну підтримку цивільних, які постраждали від російської окупації. Щоб допомога оперативно надходила до постраждалих громад, до її розподілу залучили благодійні та громадські організації. Водночас окремі особи вирішили скористатися гуманітарною кризою задля особистого збагачення.

Як працювала корупційна схема з гуманітарною допомогою?

Як встановило досудове розслідування, організатором схеми був адвокат і керівник адвокатського об’єднання, який залучив до незаконної діяльності своїх знайомих. Учасники схеми надсилали до комісії Міністерства соціальної політики листи з ініціативою надати гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини. У документах вони детально описували потреби населення — продукти харчування, генератори та товари першої необхідності.

Після погодження заявок бюджетні кошти перераховували на рахунки підконтрольних фігурантам благодійних організацій. Надалі ці кошти мали спрямовуватися на закупівлю та доставку гуманітарної допомоги, однак, за даними слідства, значну частину грошей учасники схеми переводили на рахунки афілійованих підприємств.

Для маскування незаконної діяльності зловмисники подавали до Мінсоцполітики звіти з неправдивими даними.

За привласнені кошти фігуранти придбали два автомобілі преміумкласу, чотири квартири в Києві та дві земельні ділянки на території області.

Обшуки та підозри фігурантам схеми

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації та інші докази, що підтверджують функціонування корупційної схеми.

На підставі зібраних матеріалів слідчі повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

