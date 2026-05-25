Київ оговтується від атаки: кількість постраждалих невпинно більшає

Руйнування в Києві після російської атаки 24 травня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість поранених внаслідок масованого російського удару по Києву 24 травня продовжує стрімко зростати. Наразі відомо про 91 постраждалу людину.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

«Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини», — написав він у Мережі.

Наслідки атаки на Київ 24 травня

Масований удар Росії по Києву 24 травня став наймасштабнішим від початку повномасштабної війни за кількістю пошкоджених об’єктів. Уперше ворог цілеспрямовано атакував історичні та культурні пам’ятки столиці. Пошкоджень зазнали будівлі МЗС, Кабінету міністрів, Художнього музею, Музею Чорнобиля, Міжнародного центру культури і мистецтв, історичний Поділ, станція метро «Лук’янівська», житлові будинки, школи та амбулаторії. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Вранці 25 травня стало відомо, що кількість постраждалих у Києві сягнула 86. У столичних лікарнях перебуває 21 людина (зокрема двоє дітей), госпіталізована після російської атаки.

