Наслідки ударів по Києву: експерти оцінили, чим дихають містяни після обстрілу

Повітря у Києві / © ТСН

Реклама

Екологічна ситуація у Києві, яка погіршилася внаслідок нещодавньої повітряної атаки Росії, нарешті стабілізувалася, а показники шкідливих речовин повернулися до норми.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» повідомив Андрій Косінов, фахівець Державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

За даними експерта, загроза для здоров’я киян тривала близько половини доби.

Реклама

Погіршення якості повітря фіксували протягом 12 годин після початку атаки.

У деяких районах міста спостерігалися суттєво підвищені показники забруднення. Зокрема, найвища концентрація шкідливих речовин була зафіксована на вулиці Григоровича-Барського.

Наразі моніторинг продовжується в різних точках столиці, проте спеціалісти заспокоюють: жодних перевищень гранично допустимих норм у місті більше не фіксують, і дихати в Києві знову безпечно.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами та дронами. Внаслідок ракетного удару у столиці поранено 87 людей, ще двоє загинули.

Реклама

Новини партнерів