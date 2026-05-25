Київ
Кривава атака на Київ: Кличко розповів, що з постраждалими

Стало відомо, скільки поранених киян, зокрема дітей, досі вимушені залишатися під наглядом медиків.

Руйнування в Києві внаслідок атаки 24 травня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Після російської атаки на Київ напередодні у лікарнях перебуває 21 постраждалий станом на ранок 24 травня. Кількість жертв, на щастя, не зросла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Станом на ранок понеділка у стаціонарах столичних лікарень залишається 21 людина, яка постраждала внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня. Серед госпіталізованих — двоє дітей.

Загалом у столиці постраждали 86 людей.

Унаслідок атаки загинули двоє осіб.

Атака на Київ 24 травня — які наслідки

Масована атака Росії по Києву 24 травня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення за кількістю локацій із пошкодженнями. Ворог уперше системно вдарив по історичній архітектурі та місцях памʼяті, зокрема пошкоджено будівлі МЗС, Кабміну, Художнього музею, Музею Чорнобиля, Міжнародного центрукультури і мистецтв, історичний Поділ, метро «Лукʼянівська», житлові будинки, школи та амбулаторії. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, десятки киян постраждали.

Ліквідація наслідків проводилася на майже 50 локаціях, місто залучило тисячі рятувальників і волонтерів.

