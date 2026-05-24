Російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва: жахливі кадри
Від ракетного удару постраждав паркінг у столичному житловому комплексі в Печерському районі.
Під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.
Кадри жахливий наслідків цього удару публікують у соцмережі.
Ракета пробила підземний паркінг у столичному житловому комплексі преміум-класу Trinity, що розташований у Печерському районі міста Києва.
Комплекс має підземний паркінг на 588 місць.
Як видно на опублікованих кадрах, внаслідок удару частина автівок вигоріла вщент.
Журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відео з місця удару, зазначив, що ховатися в паркінгах під час повітряної тривоги тепер небезпечно.
«Прошило буквально наскрізь, є понівечені автівки», — написав він.
Масований ракетний удар по Києву 24 травня
У ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста.
Внаслідок атаки російської терористичної армії дві людини загинули.
Під час удару у Києві засипало вхід до укриття: люди опинилися заблокованими у підвалі школи.
Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».
Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.
Унаслідок нічної ракетної атаки на Київ увосьме постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».