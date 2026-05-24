ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
611
Час на прочитання
1 хв

Російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва: жахливі кадри

Від ракетного удару постраждав паркінг у столичному житловому комплексі в Печерському районі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Пошкоджений ракетою паркінг

Пошкоджений ракетою паркінг / © скриншот з відео

Під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Кадри жахливий наслідків цього удару публікують у соцмережі.

Ракета пробила підземний паркінг у столичному житловому комплексі преміум-класу Trinity, що розташований у Печерському районі міста Києва.

Комплекс має підземний паркінг на 588 місць.

Як видно на опублікованих кадрах, внаслідок удару частина автівок вигоріла вщент.

Журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відео з місця удару, зазначив, що ховатися в паркінгах під час повітряної тривоги тепер небезпечно.

«Прошило буквально наскрізь, є понівечені автівки», — написав він.

Масований ракетний удар по Києву 24 травня

У ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста.

Внаслідок атаки російської терористичної армії дві людини загинули.

Під час удару у Києві засипало вхід до укриття: люди опинилися заблокованими у підвалі школи.

Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».

Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.

Унаслідок нічної ракетної атаки на Київ увосьме постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
611
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie