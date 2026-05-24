Пошкоджений будинок на Грушевського / © Українська правда

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва був пошкоджений будинок на Грушевського, 9а, де розташована квартира, зокрема, підозрюваного в корупції бізнесмена Тімура Міндіча.

У виданні опублікували фото пошкодженого будинку, на яких видно діру в будинку та вибиті вікна.

За інформацією журналістів, будинок зазнава пошкоджень унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей.

Також був пошкоджений сусідній бізнес-центр «Summit».

Як нагадує «Телеграф», це — один з найдорожчих ЖК в столиці, так званий «будинок-монстр на Грушевського» біля Верховної Ради та урядового кварталу.

За інформацією видання, колись тут мав квартиру президент-втікач Віктор Янукович. Також, за даними ЗМІ, саме в цьому будинку НАБУ прослуховували квартиру Тимура Міндіча в рамках операції «Мідас». Після цього до Мережі «злили» так звані «плівки Міндіча», пов’язані з масштабною корупцією в енергетичній сфері.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом внаслідок нічної масованої російської атаки по Україні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.

Нагадаємо, що 10 листопада 2025 року працівники НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики, а тоді ще чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в компанії «Енергоатом». Сам Міндіч виїхав до Ізраїлю якраз перед обшуками НАБУ.

