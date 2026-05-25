Кровавая атака на Киев: Кличко рассказал, что с пострадавшими
Стало известно, сколько раненых киевлян, в том числе детей, до сих пор вынуждены оставаться под наблюдением медиков.
После российской атаки на Киев накануне в больницах находится 21 пострадавший по состоянию на утро 24 мая. Количество жертв, к счастью, не возросло.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По состоянию на утро понедельника в стационарах столичных больниц остается 21 человек, пострадавший в результате вражеской атаки на Киев 24 мая. Среди госпитализированных — двое детей.
Всего в столице пострадали 86 человек.
В результате атаки погибли два человека.
Атака на Киев 24 мая — какие последствия
Массированная атака России по Киеву 24 мая стала крупнейшей с начала полномасштабного вторжения по количеству локаций с повреждениями. Враг впервые системно ударил по исторической архитектуре и местам памяти, в частности повреждены здания МИД, Кабмина, Художественного музея, Музея Чернобыля, Международного центра культуры и искусств, исторический Подол, метро «Лукьяновская», жилые дома, школы и амбулатории. В результате обстрела погибли два человека, десятки киевлян пострадали.
Ликвидация последствий проводилась на почти 50 локациях, город привлек тысячи спасателей и волонтеров.