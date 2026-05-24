- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева: ужасные кадры
От ракетного удара пострадал паркинг в столичном жилом комплексе в Печерском районе.
Во время массированной ракетной атаки РФ в ночь на 24 мая в центре Киева ракета пробила насквозь подземный паркинг жилого комплекса.
Кадры ужасный последствий этого удара публикуют в соцсети.
Ракета пробила подземный паркинг в столичном жилом комплексе премиум-класса Trinity, который расположен в Печерском районе города Киева.
Комплекс имеет подземный паркинг на 588 мест.
Как видно на опубликованных кадрах, в результате удара часть автомобилей выгорела дотла.
Журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав видео с места удара, отметил, что прятаться в паркингах во время воздушной тревоги теперь опасно.
«Прошило буквально насквозь, есть изуродованные машины», — написал он.
Массированный ракетный удар по Киеву 24 мая
В ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падение обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города.
В результате атаки российской террористической армии два человека погибли.
Во время удара в Киеве засыпало вход в укрытие: люди оказались заблокированными в подвале школы.
В результате массированной ракетной атаки в центре Киева были повреждены гостиницы «Украина» и «Днепр».
Пострадало также здание правительства Украины - взрывной волной там выбило окна.
В результате ночной ракетной атаки на Киев в восьмой раз пострадала станция метро «Лукьяновская», а также выход со станции «Крещатик».