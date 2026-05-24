Российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева: ужасные кадры

Поврежденный ракетой паркинг / © скриншот с видео

Во время массированной ракетной атаки РФ в ночь на 24 мая в центре Киева ракета пробила насквозь подземный паркинг жилого комплекса.

Кадры ужасный последствий этого удара публикуют в соцсети.

Ракета пробила подземный паркинг в столичном жилом комплексе премиум-класса Trinity, который расположен в Печерском районе города Киева.

Комплекс имеет подземный паркинг на 588 мест.

Как видно на опубликованных кадрах, в результате удара часть автомобилей выгорела дотла.

Журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав видео с места удара, отметил, что прятаться в паркингах во время воздушной тревоги теперь опасно.

«Прошило буквально насквозь, есть изуродованные машины», — написал он.

Массированный ракетный удар по Киеву 24 мая

В ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падение обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города.

В результате атаки российской террористической армии два человека погибли.

Во время удара в Киеве засыпало вход в укрытие: люди оказались заблокированными в подвале школы.

В результате массированной ракетной атаки в центре Киева были повреждены гостиницы «Украина» и «Днепр».

Пострадало также здание правительства Украины - взрывной волной там выбило окна.

В результате ночной ракетной атаки на Киев в восьмой раз пострадала станция метро «Лукьяновская», а также выход со станции «Крещатик».

