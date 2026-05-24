Во время удара по Киеву повредило дом с квартирой Миндича — УП
Во время массированного ночного обстрела столицы обломки сбитых ракет изуродовали одну из самых известных и дорогих ЖК возле правительственного квартала.
В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 24 мая в центре Киева был поврежден дом на Грушевского, 9а, где расположена квартира, в частности, подозреваемого в коррупции бизнесмена Тимура Миндича.
Об этом пишет Украинская правда.
В издании опубликовали фото поврежденного дома, на которых видна дыра в доме и выбиты окна.
По информации журналистов, здание получили повреждения вследствие падения обломков сбитых воздушных целей.
Также был поврежден соседний бизнес-центр Sumit.
Как напоминает «Телеграф», это один из самых дорогих ЖК в столице, так называемый «дом-монстр на Грушевского» возле Верховной Рады и правительственного квартала.
По информации издания, когда-то здесь имел квартиру беглый президент Виктор Янукович. Также, по данным СМИ, именно в этом доме НАБУ прослушивали квартиру Тимура Миндича в рамках операции «Мидас». После этого в Сеть «слили» так называемые «пленки Миндича», связанные с масштабной коррупцией в энергетической сфере.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.
Под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего в результате ночной массированной российской атаки по Украине пострадали около 100 человек, еще четверо погибли.
Напомним, что 10 ноября 2025 года работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, а затем еще действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Сам Миндич выехал в Израиль как раз перед обысками НАБУ.