Месть за позор на совете: зачем Путин на самом деле приказал атаковать Киев

Российские удары по столице Украины разрушили культурные памятники и правительственные постройки вопреки соблюдению Киевом трехдневного прекращения огня 9-11 мая.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Удар по Киеву 24 мая

Удар по Киеву 24 мая / © Фото из открытых источников

Россия нанесла массированные удары по правительственному кварталу и культурным объектам Киева. Атака стала прямым ответом Кремля на унижение во время празднования Дня Победы в Москве, а также очередным доказательством того, что Владимир Путин не способен придерживаться никаких договоренностей.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным украинских чиновников, в результате вражеской атаки существенные повреждения получили:

  • здание Министерства иностранных дел Украины;

  • здание Кабинета министров;

  • Национальный художественный музей.

Кроме того, российские ракеты полностью разрушили известный музей Чернобыля и Лукьяновский рынок.

Удары вопреки логике и обещаниям

Аналитики ISW отмечают, что ранее Кремль открыто угрожал применить баллистические системы (в частности, «Орешник») по центрам принятия решений в Киеве, если Украина атакует Москву-Сити во время парада 9 мая. Украина никаких ударов по Москве не наносила и даже больше — четко придерживалась духа трехдневного прекращения огня.

«Этот удар полностью нарушает трехдневное перемирие и в очередной раз демонстрирует неверность Путина любым соглашениям, если они не являются исключительно выгодными для него лично», — отмечают эксперты.

Зачем это Кремлю?

В Институте изучения войны убеждены: с помощью ракетного террора и угроз «Орешниками» Путин пытается решить две задачи:

  1. Скрыть слабость: замаскировать неспособность российской ПВО оградить собственные тыловые территории от глубоких ударов ВСУ.

  2. Перебить стыд: продемонстрировать хоть какую-то силу после своего широко раскритикованного и откровенно провального парада в Москве.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Два человека погибли. Число пострадавших в Киеве после массированной атаки России возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних.

