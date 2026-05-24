Историческое здание НБУ повреждено в результате ночной атаки РФ: Пышный сделал заявление

НБУ получил повреждения из-за ночной атаки РФ — Пышный / © НБУ

Реклама

Здание Национального банка Украины получило незначительные повреждения в результате ночной вражеской атаки РФ на Киев.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, детали инцидента не разглашаются из соображений безопасности.

Реклама

«Здание НБУ немного ощутило последствия ночной атаки. Деталей не будет — не буду радовать врага. Тем более что наша команда уже работает с этим. Все отремонтируем и все восстановим», — отметил Пышный.

Он подчеркнул, что работники банка не пострадали, а учреждения финансовой системы продолжают работать в штатном режиме.

«Завтра начнем рабочий день — как всегда! Все живы, сотрудники не пострадали», — добавил он.

Пышный также сообщил, что поступают сообщения о повреждениях зданий и отделений ряда банков, однако жертв нет, а работу системы обещают обеспечить при любых условиях.

Реклама

«Тихая ярость мотивирует, фокусирует на главном. Погибшим — вечная память, близким и родным — искренние соболезнования. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Выстоим и победим», — резюмировал глава НБУ.

Напомним, во время ночной атаки на Киев 24 мая повреждена штаб-квартира правительства Украины.

Во время ночных российских обстрелов Киева в здании взрывной волной там выбило окна.

Также говорилось, что столица пережила одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения, среди них МИД, оперы, музеи, монастыри.

Реклама

Новости партнеров