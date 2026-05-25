Помста за ганьбу на параді: навіщо Путін насправді наказав атакувати Київ

Росія завдала масованих ударів по урядовому кварталу та культурних об’єктах Києва. Атака стала прямою відповіддю Кремля на власне приниження під час святкування Дня Перемоги в Москві, а також черговим доказом того, що Володимир Путін не здатний дотримуватися жодних домовленостей.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українських чиновників, внаслідок ворожої атаки суттєвих пошкоджень зазнали:

будівля Міністерства закордонних справ України;

будівля Кабінету міністрів;

Національний художній музей.

Крім того, російські ракети повністю зруйнували відомий Музей Чорнобиля та Лук’янівський ринок.

Удари всупереч логіці та обіцянкам

Аналітики ISW наголошують, що раніше Кремль відкрито погрожував застосувати балістичні системи (зокрема, «Орешнік») по центрах «прийняття рішень» у Києві, якщо Україна атакує Москву-Сіті під час параду 9 травня. Україна жодних ударів по Москві не завдавала і ба більше — чітко дотримувалася духу триденного припинення вогню.

«Цей удар повністю порушує триденне перемир’я та вкотре демонструє невірність Путіна будь-яким угодам, якщо вони не є винятково вигідними для нього особисто», — зазначають експерти.

Навіщо це Кремлю?

В Інституті вивчення війни переконані: за допомогою ракетного терору та погроз «Орешниками» Путін намагається вирішити два завдання:

Приховати слабкість: замаскувати нездатність російської ППО захистити власні тилові території від глибоких ударів ЗСУ. Перебити сором: продемонструвати бодай якусь «силу» після свого широко розкритикованого та відверто провального параду у Москві.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Дві людини загинули. Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки Росії зросла до 87 осіб, серед них троє неповнолітніх.

