Історичну будівлю НБУ пошкоджено внаслідок нічної атаки РФ: Пишний зробив заяву
Будівля НБУ зазнала пошкоджень унаслідок нічної атаки РФ. Андрій Пишний заявив, що жертв немає, а роботу банківської системи буде забезпечено.
Будівля Національного банку України зазнала незначних пошкоджень унаслідок нічної ворожої атаки РФ на Київ.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, деталі інциденту не розголошуються з міркувань безпеки.
«Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде — не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо», — зазначив Пишний.
Він підкреслив, що працівники банку не постраждали, а установи фінансової системи продовжують працювати у штатному режимі.
«Завтра розпочнемо робочий день — як завжди! Всі живі, співробітники не постраждали», — додав він.
Також Пишний повідомив, що надходять повідомлення про пошкодження будівель і відділень низки банків, однак жертв немає, а роботу системи обіцяють забезпечити за будь-яких умов.
«Тиха лють мотивує, фокусує на головному. Загиблим — вічна памʼять, близьким і рідним — щирі співчуття. Тим, хто постраждав, — якнайшвидшого одужання. Вистоїмо і переможемо», — резюмував очільник НБУ.
Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 24 травня пошкоджено штаб-квартиру уряду України.
Під час нічного російського обстрілу Києва в будівлі вибуховою хвилею там вибило вікна.
Також вже йшлося про те, що столиця пережила одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.