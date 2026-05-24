Історичну будівлю НБУ пошкоджено внаслідок нічної атаки РФ: Пишний зробив заяву

Будівля НБУ зазнала пошкоджень унаслідок нічної атаки РФ. Андрій Пишний заявив, що жертв немає, а роботу банківської системи буде забезпечено.

НБУ зазнав пошкоджень через нічну атаку РФ — Пишний / © НБУ

Будівля Національного банку України зазнала незначних пошкоджень унаслідок нічної ворожої атаки РФ на Київ.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, деталі інциденту не розголошуються з міркувань безпеки.

«Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде — не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо», — зазначив Пишний.

Він підкреслив, що працівники банку не постраждали, а установи фінансової системи продовжують працювати у штатному режимі.

«Завтра розпочнемо робочий день — як завжди! Всі живі, співробітники не постраждали», — додав він.

Також Пишний повідомив, що надходять повідомлення про пошкодження будівель і відділень низки банків, однак жертв немає, а роботу системи обіцяють забезпечити за будь-яких умов.

«Тиха лють мотивує, фокусує на головному. Загиблим — вічна памʼять, близьким і рідним — щирі співчуття. Тим, хто постраждав, — якнайшвидшого одужання. Вистоїмо і переможемо», — резюмував очільник НБУ.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 24 травня пошкоджено штаб-квартиру уряду України.

Під час нічного російського обстрілу Києва в будівлі вибуховою хвилею там вибило вікна.

Також вже йшлося про те, що столиця пережила одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.

