Перші хвилини після ударів по Києву: патрульні оприлюднили відео з бодікамер (відео)

Наслідки атаки на Київ 24 травня / © Володимир Зеленський

Патрульна поліція оприлюднила кадри з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули на місця російських ударів у Києві в ніч на 24 травня.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Цієї ночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на столицю, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники. Вибухи пролунали одразу в кількох районах міста.

На опублікованих відео зафіксовано перші хвилини після влучань: патрульні разом із рятувальниками, медиками, госпітальєрами та місцевими жителями допомагають постраждалим, розбирають завали та евакуйовують людей.

У поліції повідомили, що правоохоронці деблоковували двері квартир, надавали домедичну допомогу пораненим і допомагали в евакуації мешканців із пошкоджених будинків.

Масштабна атака РФ 24 травня — що відомо

Внаслідок атаки у столиці є загиблі та постраждалі. На місцях ударів продовжують працювати екстрені служби.

Правоохоронці вкотре закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів.

Тим часом масований удар Росії по Києву у ніч на 24 травня прокоментував фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов. За його словами, атака не продемонструвала жодних технологічних чи тактичних новинок, проте розкрив чітку ставку ворога на перевантаження українського неба.

