Найбільша атака на Київ за кількість локацій: очільник КМВА Ткаченко про наслідки удару (фото)

Удар по Києву 24.05.2026

Нинішня масована атака по Києву 24 травня стала найбільшою серед тих, які здійснила Росія з початку повномасштабного вторгнення за кількістю локацій з пошкодженнями.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він зауважив, що вперше ворог вдався до системих ударів по українській історичній архітектурі та місцях памʼятування. Йдеться про будівлю МЗС, Музей Чорнобиля, Художній музей, МЦКМ, Кабмін та десятки інших споруд.

«Сьогодні всім боляче за тим, як постраждав Поділ — найбільші пошкодження для історичної перлини Києва за ці роки. Вкотре війна залишила шрами на метро Лукʼянівська та прилеглих вулицях. Проте найбільше болю від ударів по житлових будинках, по наших школах та амбулаторіях», — зазначив голова МВА.

За даними Ткаченка, сьогодні 86 киян постраждали, у тому числі 3 дитини. Є двоє загиблих.

«Ми маємо чітко сказати, що росіяни прагнули більшого. І багатьом вдалося вберегтися саме завдяки перебуванню в укриттях», — наголосив посадовець.

Також він розповів, що протягом дня на майже 50-ти локаціях працюють тисячі рятувальників, працівників міських, районних служб та волонтерів. КМВА запевняє, що найближчими днями вся соціальна та інженерна складова районних установ буде зосереджена на ліквідації наслідків та організації допомоги людям. Крім того, місто шукатиме додаткові ресурси для допомоги постраждалим.

© Тимур Ткаченко

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Під час удару російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва.

