Музеї, опера та історичні пам’ятки: Київ зазнав сильних руйнувань (фото)

Руйнування у Києві сьогодні / © Ігор Клименко

Реклама

Унаслідок звірячої російської атаки на Київ сьогодні вночі відомо про численні руйнування по всьому місту. Зібрали всю інформацію про «прильоти» за 24 травня та обсяг пошкоджень.

У Києві пошкоджено Національний музей «Чорнобиль»

Внаслідок російського удару цієї ночі був пошкоджений Національний музей «Чорнобиль», який розташований на Подолі. Голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко повідомив, що у сусідніх будинках повилітали вікна.

Фото: Ярослав Ємельяненко

Фото: Ярослав Ємельяненко

Фото: Ярослав Ємельяненко

Фото: Ярослав Ємельяненко

На місці руйнувань затримали мародера. Його передали поліції.

Реклама

«Важко, та головне, що всі живі. Злість тільки зростає. Поки живі, будемо мститись», — сказав Ємельяненко.

На місце зруйнованого музею пізніше приїхав президент України Володимир Зеленський. Він оглянув пошкодження.

Будівля МЗС постраждала внаслідок російської атаки

Унаслідок сьогоднішньої нічної масованої ракетної атаки на Україну було пошкоджено будівлю Міністерства закордонних справ, розташовану в центрі Києва.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, унікальна архітектурна спадщина, збудована Йосипом Лангбардом у 1939 році, зазнала незначних пошкоджень від вибухів поблизу — зокрема, подекуди повибивало вікна. Ця історична будівля постраждала вперше з часів Другої світової війни.

Реклама

Міністр підкреслив, що російські удари були спрямовані на фактичний центр Київської Русі, що є ще одним доказом того, що Україна має справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації.

Попри атаку, Сибіга запевнив, що російські терористи не змусять дипломатичну команду зупинитися, і українська дипломатія продовжуватиме ефективно протидіяти агресії та наближати мир.

Поштова станція та Церква Різдва Христового після російського удару

Від падіння уламків та сильної вибухової хвилі були пошкоджені пам’ятки на Поштовій площі. Про це повідомили у музеї на Поштовій площі, зазначивши, що руйнувань зазнали Церква Різдва Христового, а також Поштова станція, яка є пам’яткою архітектури національного значення, — зокрема, у Поштовому будиночку вибито вікна.

У музеї також додали, що наразі додзвонитися до поліції неможливо. Проте про всі ушкодження вже офіційно повідомили директорку Департаменту охорони культурної спадщини Марину Соловйову.

Реклама

Дата публікації 09:43, 24.05.26 Кількість переглядів 69 Вибухова хвиля зачепила історію: на Поштовій площі пошкоджено пам’ятки Києва

Київська опера зазнала пошкоджень унаслідок атаки РФ

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ була пошкоджена Київська опера — будівля «Київського муніципального академічного театру опери та балету». Про це повідомили на сторінці опери.

«У зв’язку з пошкодженням будівлі театру внаслідок нічної масованої атаки ми вимушені скасувати сьогоднішній показ балету „Дюймовочка“», — написали там.

Усі придбані квитки залишаються дійсними, виставу перенесуть на іншу дату, про яку повідомлять згодом.

Київська Мала опера на Лук’янівці пошкоджена від російської атаки

Унаслідок обстрілу на Лук’янівці постраждала Київська Мала опера.

Реклама

«Цієї ночі Лук’янівська площа опинилася під нищівним ракетним ударом. Пам’ятка історії та архітектури — перлина Лук’янівської площі „Лук’янівський народний будинок“ | „Київська Мала опера“ — в котрий раз зазнала пошкоджень», — написали на сторінці опери.

Небайдужих запрошують долучитися до ліквідації наслідків.

«Український Дім» зазнав пошкоджень

На Хрещатику від російського обстрілу постраждав Національний центр «Український дім». Про це повідомила директорка Ольга Вієру.

«В Українському Домі розбито частину фасадних вікон. Ці вікна у нас слабенькі і разом з нашою багатостраждальною будівлею пережили вже немало. Але головне, що люди, твори та фондова колекція — цілі», — пише директорка.

Реклама

Співробітники, що чергували вночі, провели весь час в укритті, тож не постраждали. Наразі в Українському Домі фіксують пошкодження та прибирають, аби у вівторок відкрити виставку для киян.

Фото: Ольга Вієру

Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського постраждав від удару РФ

У Києві уламки пошкодили стадіон Динамо ім. Лобановського. Про це повідомили у футбольному клубі «Динамо Київ». За попередньою інформацією, від падіння уламків постраждала офісна частина стадіону. Вибило вікна.

Про інші пошкодження наразі невідомо.

Попри руйнування, матч киян проти Кудрівки розпочнеться за розкладом, о 13:00.

Реклама

Національний художній музей України після атаки

Ударною хвилею було пошкоджено будівлю Національного художнього музею України (NAMU), яка є пам’яткою архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення.

Наразі профільні служби спільно з працівниками музею оглядають приміщення, документують наслідки обстрілу та встановлюють точні масштаби руйнувань.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що Росія систематично атакує культурні інституції, намагаючись знищити українську ідентичність.

Попри завдані збитки, профільне міністерство та керівництво установи вже розробляють план ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють над відновленням NAMU — одного з найважливіших культурних осередків держави, чиї фонди налічують десятки тисяч унікальних творів українського мистецтва.

Реклама

© Міністерство культури України

© Міністерство культури України

© Міністерство культури України

© Міністерство культури України

© Міністерство культури України

Пошкодження монастиря домініканців

Головний настоятель домініканців в Україні отець Ярослав Кравець повідомив, що внаслідок нічного удару близько 04:00 ранку російська ракета зруйнувала будівлю поруч із домініканським монастирем у Києві. Ця ніч стала однією з найстрашніших у районі від початку війни.

У самому монастирі вибито й пошкоджено багато вікон та дверей, постраждали келії ченців, каплиця, актова зала та аудиторії Інституту святого Томи Аквінського.

Серед персоналу та гостей монастиря ніхто не постраждав, проте кілька сусідів дістали поранення уламками. Настоятель також закликав до молитви, зазначивши, що згодом над ними знову пролетів великий дрон, після чого вдалині пролунав вибух.

Атака на Київ: останні новини

Нагадаємо, що після чергової масованої нічної атаки РФ у Києві триває ліквідація наслідків обстрілів. За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, руйнування та пошкодження зафіксовано на понад 40 локаціях у різних районах столиці.

Реклама

Зокрема, у Шевченківському районі уламками засипало вхід до шкільного укриття, заблокувавши людей всередині.

Внаслідок ворожого удару, за попередніми даними, загинуло двоє людей, а ще понад 56 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань та падіння уламків продовжують посилено працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби міста. У КМВА зазначили, що інформацію про розгортання штабів допомоги для постраждалих мешканців буде оприлюднено додатково.

Новини партнерів