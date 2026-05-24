Музеи, опера и исторические достопримечательности: в Киеве сильные разрушения (фото)

Разрушение в Киеве сегодня / © Игорь Клименко

Впоследствии зверской российской атаки на Киев сегодня ночью стало известно о многочисленных разрушениях по всему городу. Собрали всю информацию о «прилетах» за 24 мая и объеме повреждений.

В Киеве поврежден Национальный музей «Чернобыль»

В результате российского удара этой ночью был поврежден Национальный музей «Чернобыль», расположенный на Подоле. Глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко сообщил, что в соседних домах вылетели окна.

Фото: Ярослав Емельяненко

На месте разрушений задержали мародера. Его передали полиции.

«Трудно, но главное, что все живы. Злость только растет. Пока живы, будем мстить», — сказал Емельяненко.

На место разрушенного музея позже приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел повреждения.

Здание МИД пострадало в результате российской атаки

В результате сегодняшней ночной массированной ракетной атаки на Украину было повреждено здание Министерства иностранных дел, расположенное в центре Киева.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, получило незначительные повреждения от взрывов поблизости — в частности, кое-где выбило окна. Это историческое здание пострадало впервые со Второй мировой войны.

Министр подчеркнул, что российские удары были направлены на фактический центр Киевской Руси, что является еще одним доказательством того, что Украина имеет дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации.

Несмотря на атаку, Сибига заверил, что российские террористы не заставят дипломатическую команду остановиться и украинская дипломатия будет продолжать эффективно противодействовать агрессии и приближать мир.

Почтовая станция и Церковь Рождества Христова после российского удара

От падения обломков и сильной взрывной волны были повреждены памятки на Почтовой площади. Об этом сообщили в музее на Почтовой площади, отметив, что разрушения получили Церковь Рождества Христова, а также Почтовая станция, которая является памятником архитектуры национального значения, — в частности, в Почтовом домике выбиты окна.

В музее также добавили, что дозвониться до полиции невозможно. Однако обо всех повреждениях уже официально сообщили директору Департамента охраны культурного наследия Марине Соловьевой.

Киевская опера получила повреждения в результате атаки РФ

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ была повреждена Киевская опера — здание «Киевского муниципального академического театра оперы и балета». Об этом сообщили на странице оперы.

«В связи с повреждением здания театра в результате ночной массированной атаки мы вынуждены отменить сегодняшний показ балета „Дюймовочка“», — написали там.

Все приобретенные билеты остаются действительными, спектакль будет перенесен на другую дату, о которой сообщат впоследствии.

Киевская Малая опера на Лукьяновке повреждена от российской атаки

В результате обстрела на Лукьяновке пострадала Киевская Малая опера.

«Этой ночью Лукьяновская площадь оказалась под сокрушительным ракетным ударом. Памятник истории и архитектуры — жемчужина Лукьяновской площади „Лукьяновский народный дом“ | „Киевская Малая опера“ — в который раз получила повреждения», — написали на странице оперы.

Неравнодушных приглашают приобщиться к ликвидации последствий.

«Украинский Дом» получил повреждения

На Крещатике от российских обстрелов пострадал Национальный центр «Украинский дом». Об этом сообщила директор Ольга Виеру.

«В Украинском Доме разбита часть фасадных окон. Эти окна у нас слабенькие и вместе с нашим многострадальным зданием пережили уже немало. Но главное, что люди, произведения и фондовая коллекция цели», — пишет директор.

Дежурившие ночью сотрудники провели все время в укрытии, поэтому не пострадали. В Украинском Доме фиксируют повреждения и убирают, чтобы во вторник открыть выставку для киевлян.

Фото: Ольга Вьеру

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского пострадал от удара РФ

В Киеве обломки повредили стадион «Динамо» им. Лобановского. Об этом сообщили в футбольном клубе «Динамо Киев». По предварительным данным, от падения обломков пострадала офисная часть стадиона. Выбило окна.

О других повреждениях неизвестно.

Несмотря на разрушение, матч киевлян против Кудровки начнется по расписанию в 13:00.

Национальный художественный музей Украины после атаки

Ударной волной было повреждено здание Национального художественного музея Украины (NAMU), являющееся памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения.

Сейчас профильные службы совместно с работниками музея осматривают помещение, документируют последствия обстрелов и устанавливают точные масштабы разрушений.

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная подчеркнула, что Россия систематически атакует культурные институции, пытаясь уничтожить украинскую идентичность.

Несмотря на нанесенный ущерб, профильное министерство и руководство учреждения уже разрабатывают план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и работают над восстановлением NAMU — одной из важнейших культурных организаций государства, чьи фонды насчитывают десятки тысяч уникальных произведений украинского искусства.

© Министерство культуры Украины

Повреждение монастыря доминиканцев

Главный настоятель доминиканцев в Украине отец Ярослав Кравец сообщил, что в результате ночного удара около 04:00 утра российская ракета разрушила здание рядом с доминиканским монастырем в Киеве. Эта ночь стала одной из самых страшных в районе с начала войны.

В самом монастыре выбиты и повреждены многие окна и двери, пострадали кельи монахов, часовня, актовый зал и аудитории Института святого Фомы Аквинского.

Среди персонала и гостей монастыря никто не пострадал, но несколько соседей получили ранения от осколков. Настоятель также призвал к молитве, отметив, что впоследствии над ними снова пролетел большой дрон, после чего вдалеке раздался взрыв.

Атака на Киев: последние новости

Напомним, что после очередной массированной ночной атаки РФ в Киеве идет ликвидация последствий обстрелов. По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, разрушения и повреждения зафиксированы более чем на 40 локациях в разных районах столицы.

В частности, в Шевченковском районе обломками засыпало вход в школьное укрытие, заблокировав людей внутри.

В результате вражеского удара, по предварительным данным, погибли два человека, еще более 56 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах попадания и падения обломков продолжают усиленно работать спасатели, медики, полиция и коммунальные службы города. В КГВА отметили, что информация о развертывании штабов помощи для пострадавших жителей будет опубликована дополнительно.

