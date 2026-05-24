Первые минуты после ударов по Киеву: патрульные обнародовали видео с бодикамер (видео)

Последствия атаки на Киев 24 мая / © Владимир Зеленский

Реклама

Патрульная полиция обнародовала кадры с бодикамер правоохранителей, которые одними из первых прибыли на места российских ударов в Киеве в ночь на 24 мая.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Этой ночью российские войска совершили массированную комбинированную атаку на столицу, применив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Взрывы раздались сразу в нескольких районах города.

Реклама

На опубликованных видео зафиксированы первые минуты после попадания: патрульные вместе со спасателями, медиками, госпитальерами и местными жителями помогают пострадавшим, разбирают завалы и эвакуируют людей.

В полиции сообщили, что правоохранители деблокировали дверь квартир, оказывали медицинскую помощь раненым и помогали в эвакуации жильцов из поврежденных домов.

Масштабная атака РФ 24 мая — что известно

В результате атаки в столице есть погибшие и пострадавшие. На местах ударов продолжают работать экстренные службы.

Правоохранители призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям.

Реклама

Тем временем массированный удар России по Киеву в ночь на 24 мая прокомментировал специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов. По его словам, атака не продемонстрировала никаких технологических или тактических новинок, однако раскрыла четкую ставку врага на перегрузку украинского неба.

Новости партнеров