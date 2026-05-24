Самая большая атака на Киев за количество локаций: глава КГВА Ткаченко о последствиях удара (фото)
В результате российской атаки два человека погибли, а количество раненых киевлян возросло до 86 человек, среди которых есть дети.
Нынешняя массированная атака по Киеву 24 мая стала самой большой среди тех, которые совершила РФ с начала полномасштабного вторжения по количеству локаций с повреждениями.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Он отметил, что впервые враг прибег к системам ударов по украинской исторической архитектуре и местам памятования. Речь идет о здании МИД, Музее Чернобыля, Художественном музее, МЦКМ, Кабмине и десятках других сооружений.
«Сегодня всем больно, как пострадал Подол — самые большие повреждения для исторической жемчужины Киева за эти годы. В очередной раз война оставила шрамы на метро Лукьяновская и близлежащих улицах. Однако больше всего боли от ударов по жилым домам, по нашим школам и амбулаториям», — отметил глава ГВА.
По данным Ткаченко, сегодня 86 киевлян пострадали, в том числе 3 ребенка. Есть двое погибших.
«Мы должны четко сказать, что россияне стремились к большему. И многим удалось уберечься именно благодаря нахождению в укрытиях», — подчеркнул чиновник.
Также он рассказал, что в течение дня на почти 50 локациях работают тысячи спасателей, работников городских, районных служб и волонтеров. КМВА уверяет, что в ближайшие дни вся социальная и инженерная составляющая районных учреждений будет сосредоточена на ликвидации последствий и организации помощи людям. Кроме того город будет искать дополнительные ресурсы для помощи пострадавшим.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.
Под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.
При ударе российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.