Самая большая атака на Киев за количество локаций: глава КГВА Ткаченко о последствиях удара (фото)

Удар по Киеву 24.05.2026

Нынешняя массированная атака по Киеву 24 мая стала самой большой среди тех, которые совершила РФ с начала полномасштабного вторжения по количеству локаций с повреждениями.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он отметил, что впервые враг прибег к системам ударов по украинской исторической архитектуре и местам памятования. Речь идет о здании МИД, Музее Чернобыля, Художественном музее, МЦКМ, Кабмине и десятках других сооружений.

«Сегодня всем больно, как пострадал Подол — самые большие повреждения для исторической жемчужины Киева за эти годы. В очередной раз война оставила шрамы на метро Лукьяновская и близлежащих улицах. Однако больше всего боли от ударов по жилым домам, по нашим школам и амбулаториям», — отметил глава ГВА.

По данным Ткаченко, сегодня 86 киевлян пострадали, в том числе 3 ребенка. Есть двое погибших.

«Мы должны четко сказать, что россияне стремились к большему. И многим удалось уберечься именно благодаря нахождению в укрытиях», — подчеркнул чиновник.

Также он рассказал, что в течение дня на почти 50 локациях работают тысячи спасателей, работников городских, районных служб и волонтеров. КМВА уверяет, что в ближайшие дни вся социальная и инженерная составляющая районных учреждений будет сосредоточена на ликвидации последствий и организации помощи людям. Кроме того город будет искать дополнительные ресурсы для помощи пострадавшим.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

Под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.

При ударе российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.

