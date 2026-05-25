Киев оправляется от атаки: количество пострадавших неуклонно растет

Разрушения в Киеве после российской атаки 24 мая

Дополнено новыми материалами

Количество раненых в результате массированного российского удара по Киеву 24 мая продолжает стремительно расти. Сейчас известно о 91 пострадавшем человеке.

Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

«После вчерашней атаки киевляне продолжают обращаться за помощью к медикам. Количество пострадавших возросло до 91 человека», — написал он в Сети.

Последствия атаки на Киев 24 мая

Массированный удар России по Киеву 24 мая стал самым масштабным с начала полномасштабной войны по количеству поврежденных объектов. Впервые враг целенаправленно атаковал исторические и культурные памятники столицы. Повреждения получили здания МИД, Кабинета министров, Художественного музея, Музея Чернобыля, Международного центра культуры и искусств, исторический Подол, станция метро «Лукьяновская», жилые дома, школы и амбулатории. В результате обстрела погибли два человека.

Утром 25 мая стало известно, что количество пострадавших в Киеве достигло 86. В столичных больницах находится 21 человек (в том числе двое детей), госпитализированный после российской атаки.

